E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Gymnasium Albertgasse 1080
Reanimationsversuche

Nächster Schock: Toter vor Schule im 8. Bezirk

09.09.25, 17:04
Helle Aufregung gab es am Dienstag nicht nur wegen einer niedergestochenen 16-Jährigen am Gymnasium in der Karajangasse im 20. Bezirk - mulmige Momente mussten auch die Schüler des BGRG Albertgasse durchmachen.

Wien. Es war bereits nach halb zwei Uhr am Nachmittag und für die meisten Schüler des Gymnasiums in der Albertgasse im 8 Bezirk für heute Unterrichtsende, als die Nachricht die Runde machte, dass vor der Schule eine Leiche liegen würde bzw. dass es unklar sei, wie und unter welchen Umständen die zu diesem Zeitpunkt noch unbekannte Person ums Leben gekommen war.

Wie Eltern gegenüber berichten, wurden die Kinder und Jugendlichen - weil tatsächlich ein Toter am Gehsteig vor dem Haupteingang lag - behutsam durch einen Seitenausgang ins Freie geleitet, überall war Sichtschutz angebracht, die Stimmung war für viele beklemmend.

oe24-Infos zufolge war ein 72-jähriger Mann vor dem Gymnasium kollabiert - er dürfte einen Herzkreislauf-Stillstand erlitten haben. Die alarmierte Berufsrettung versuchte noch den Senior zu reanimieren, doch alle Bemühungen blieben erfolglos. Ein Unfall oder Fremdverschulden werden laut Polizei ausgeschlossen, es war eindeutig eine natürliche Todesursache.

