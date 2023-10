Bub (11) schießt auf Schulfreunde: DAS ist der bizarre Grund

Der Schuss traf einen 13-Jährigen in den Oberkörper, ein anderer wurde am Arm getroffen

Schockierende Überwachungsaufnahmen zeigen den Moment, in dem ein 11-Jähriger eine Waffe aus dem Fahrzeug seiner Mutter holt und auf seine Mannschaftskameraden schießt, nachdem diese ihm angeblich seine Tüte mit Chips weggenommen haben.

Alles wegen Chips

Das von der Polizei am Dienstagabend veröffentlichte Video scheint zu zeigen, wie der mutmaßliche Schütze von einem seiner Mannschaftskameraden nach einem Jugendfußballtraining in einem Park in Apopka, Florida, am Montagabend gejagt wird. Der Junge rennt dann zu einem Fahrzeug auf dem Parkplatz und schnappt sich eine Waffe vom Beifahrersitz.

Der Polizeichef von Apopka, Mike McKinley, sagte, die Schusswaffe sei im Fahrzeug ungesichert gewesen. Dann geht er auf den Gehweg und feuert einen einzigen Schuss auf einen anderen Jungen ab.

Mutter schritt ein

Wenige Augenblicke später ist eine Frau - vermutlich seine Mutter - zu sehen, die dem Jungen die Schusswaffe entreißt, bevor sie ihm die Hände auf den Rücken legt und ihn offenbar vor ihrem Fahrzeug zurechtweist, während andere versuchen zu fliehen.

Der Schuss traf einen 13-Jährigen in den Oberkörper, ein anderer wurde am Arm getroffen. Eines der Opfer wurde am Montagabend aus einem örtlichen Krankenhaus entlassen, das andere befindet sich in einem stabilen Zustand. Der 11-Jährige wurde inzwischen verhaftet und wegen versuchten Mordes zweiten Grades angeklagt.