Männliche Horror-Nanny missbrauchte 16 Kindern sexuell

Weitere mutmaßliche Opfer wurden identifiziert. Der Babysitter wurde soll seine Kinder nicht nur missbraucht sondern ihnen auch Bilder vom Missbrauch an anderen Kindern gezeigt haben.

Ein Kindermädchen, das für Familien in ganz Südkalifornien arbeitete, wurde am Dienstag verurteilt, weil es 16 Jungen in seiner Obhut sexuell missbraucht und einem anderen Jungen Material über sexuellen Kindesmissbrauch gezeigt hatte, so die Staatsanwaltschaft.

Horror-Fall

Matthew Antonio Zakrzewski wurde im Mai 2019 verhaftet, nachdem ein Ehepaar der Polizei von Laguna Beach mitgeteilt hatte, dass er ihren Sohn unangemessen berührt hatte. Weitere mutmaßliche Opfer wurden identifiziert, und Zakrzewski wurde schließlich wegen 34 Straftaten angeklagt, darunter unzüchtige und laszive Handlungen mit einem Minderjährigen.

© Orange County District ×

Die Opfer von Zakrzewski waren zwischen 2 und 12 Jahre alt, so die Ermittler. Ein Geschworenengericht verurteilte den 34-Jährigen in allen Anklagepunkten, so die Bezirksstaatsanwaltschaft von Orange County.

"Diese kleinen Jungen waren gezwungen, unvorstellbaren Terror zu ertragen, als Ergebnis des ultimativen Verrats durch einen Babysitter", sagte Bezirksstaatsanwalt Todd Spitzer in einer Erklärung.

Die Urteilsverkündung war für den 17. November angesetzt.