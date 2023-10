Mann in 'Haus des Geldes'-Kostüm wirft mit Geld um sich

In einem Video, das sich inzwischen in den sozialen Medien verbreitet hat, ist der maskierte Mann zu sehen, wie er auf einem Auto steht und Geldscheine in die Menschenmenge wirft, die ihn beobachtet.

Ein Mann in einem roten Kostüm mit einer Salvador-Dali-Maske im Gesicht wirft Geld in die Menge. Dabei handelt es sich nicht um eine Szene aus der beliebten Netflix-Serie 'Haus des Geldes', sondern um einen tatsächlichen Vorfall, der sich am Dienstag in Jaipur, Rajasthan, ereignete.

Hier das Aufreger-Video

In einem Video, das sich inzwischen in den sozialen Medien verbreitet hat, ist der maskierte Mann zu sehen, wie er auf einem Auto steht und Geldscheine in die Menschenmenge wirft, die ihn beobachtet. Er wurde daraufhin verhaftet, aber nicht bevor er ein Chaos auf den Straßen verursachte, wo Autos und Fahrräder anhielten und Fußgänger sich beeilten, das Geld einzusammeln.

Verschiedenen Nachrichtenberichten zufolge warf der Mann Rs-10- und Rs-20-Scheine in die Menge. Der Vorfall ereignete sich vor dem Gaurav Tower in Malviya Nagar, Jaipur.