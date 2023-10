Matchball vergeben: Dann schießt Tennis-Star Schiri ab

Ein Moment der Wut hat für den australischen Tennisspieler Marc Polmans (26) beim Qualifikationsspiel für das Masters-1000-Turnier in Shanghai weitreichende Konsequenzen gehabt. Polmans, der bereits den ersten Satz gegen den Italiener Stefano Napolitano (28) gewonnen hatte und im Tiebreak des zweiten Satzes mit 6:5 führte, verlor die Kontrolle über seine Emotionen. Ein verpasster Volley zum Matchgewinn trieb ihn zur Verzweiflung, und er schlug den Ball aus Wut dem Schiedsrichter mitten ins Gesicht.

