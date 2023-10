Banksy vor Gericht: Muss er jetzt sein wahres Gesicht zeigen?

Was bisher über Banksys wahre Identität bekannt ist, lässt Rätselraten zu.

Er ist ein Phantom in der Kunstwelt, sein Gesicht ist nie zu sehen. Doch nun könnte der Künstler Bansky im wahrsten Sinne des Wortes enttarnt werden. Seine weltberühmten Werke schmücken Straßen in Metropolen wie New York, London und Berlin und erzielen Millionenbeträge bei Versteigerungen. Doch seit jeher agiert Banksy anonym, ohne sein Gesicht zu zeigen. Das könnte sich jedoch bald ändern, denn aktuellen Berichten zufolge wurde er verklagt und könnte vor Gericht seine Identität preisgeben müssen.

Klage könnte Identität enthüllen

Laut der britischen Zeitung "Daily Mail" wurde Banksy von dem Unternehmer und Graffiti-Pionier Andrew Gallagher verklagt. Auch die angeblich von Banksy gegründete Firma "Pest Control Ltd.", die seine Kunstwerke vertreibt, ist in den Rechtsstreit verwickelt. Die genauen Details der Klage sind bisher geheim und werden es auch vorerst bleiben, bis Banksy oder Pest Control Ltd. die Zustellungsbestätigung vorlegen. Gallagher, der in den 90er-Jahren Raves in England organisierte und im Musikgeschäft tätig ist, hat sich bisher nicht öffentlich zu den Hintergründen der Klage geäußert.

Was bisher über Banksys wahre Identität bekannt ist, lässt Rätselraten zu. Er soll ein 53-jähriger Mann aus Bristol namens Robin Gunningham sein, aber diese Informationen sind nie offiziell bestätigt worden. Banksys Kunst lebt von der Anonymität, und seine Arbeiten haben eine enorme Fangemeinde auf der ganzen Welt gefunden.