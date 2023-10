Die Schlager-Queen hatte plötzlich keine Stimme mehr

"Keiner ist fehlerfrei", singt Helene Fischer in ihrem Song "Fehlerfrei". Die Schlager-Queen zeigte bei ihrem Konzert am Dienstag in Frankfurt auch gleich, wie sympathisch sie mit ihren eigenen Fehlern umgeht. Denn erst blieb der rote Vorhang beim Opening mit "Null auf 100" schief hängen - ein Mitarbeiter musste ihn händisch lösen - und dann blieb Helene auch noch die Stimme weg.

Helene: "Da hat es mir die Sprache verschlagen"

Bei ihrem Song „Genau dieses Gefühl“ konnte Fischer nur noch krächzend und mit Hilfe des Publikums weitersingen. "Da hat es mir doch direkt die Sprache verschlagen. So schön finde ich es heute bei Euch zu sein. Das war ein Stückel Handkäse mit Musik, das mir direkt im Halse stecken geblieben ist, glaube ich. So, mein Fröschlein hat sich gelegt. Mein Stimmchen ist jetzt geölt.“ Danach lief alles reibungslos. Nach fast 71 Konzerten nimmt ihr aber sowieso keiner ein bisschen Heiserkeit übel.