Mäci-Mitarbeiterin berechnet 1 Cent zu viel: Dann dreht Kunde durch

Beim McDonald's Drive-Thru in den USA lagen bei diesem Kunden die Nerven blank. Und der Grund war jener, dass die Kassiererin einen Cent zu viel berechnete. Der Vorfall ereignete sich an einem McDonald's Drive-Thru, wo Ravelo seinen frisch gebrühten Kaffee gegen das Fenster schleuderte, dabei traf er die Angestellte.

Diese impulsive Handlung wird ihn nun vor Gericht bringen, da er sich wegen Körperverletzung verantworten muss.

Ravelo wurde kürzlich verhaftet, konnte jedoch gegen eine Kaution von 5000 US-Dollar wieder auf freien Fuß gesetzt werden. Nayib Garcia, die Schichtleiterin der Filiale, berichtete, dass Ravelo ein Stammkunde war und seine Wut angeblich durch die vermeintliche Fehlkalkulation von einem Cent ausgelöst wurde.

"Wie mir der Rest der Crew sagte, ging es lediglich um einen Cent", erklärte Garcia. Ein auf Instagram veröffentlichtes Video zeigt den Streit zwischen Ravelo und der McDonald's-Mitarbeiterin Stephanie Restuccia, die über die Folgen sprach: "Sobald ich den Kaffee herausgeholt hatte, um ihn ihm zu geben, schlug er mir den Becher entgegen, und der Kaffee landete überall. Er verbrannte meinen Arm von hier bis hier, also dachte ich, ok, was passiert jetzt?"