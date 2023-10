Diese Frau gewann den ersten Beauty-Contest mit Make-Up-Verbot

Die Miss-England-Wahl 2023 zeichnet sich durch ihren Fokus auf natürliche Schönheit und ethische Werte aus.

In einem Beauty-Contest ohne Make-Up wurde Natasha Beresford, 26, zur strahlenden Gewinnerin des Miss London 2023-Wettbewerbs gekrönt. Doch das Außergewöhnliche an dieser Geschichte ist, dass sie diesen begehrten Titel ohne Make-up erlangte. In einer Kreation von Shikoba Bride, einem nachhaltigen Brautkleidhersteller, trat die Zahnarzthelferin gegen 18 Mitbewerberinnen an und wird nun die Stadt London bei der landesweiten Miss England-Wahl vertreten.

Natürliche Schönheit zählte

© Lauren Cremer, FabUK / SWNS ×

"Ich bin begeistert, zur Miss London gewählt worden zu sein", erklärte sie dem Daily Mail, "Alle Mädchen, die sich beworben haben, sind so schön und wirklich inspirierend, dass es eine Ehre war, ausgewählt zu werden."

Die Miss-England-Wahl 2023 zeichnet sich durch ihren Fokus auf natürliche Schönheit und ethische Werte aus. Die Juroren bewerteten nicht nur das äußere Erscheinungsbild der Kandidatinnen, sondern auch deren berufliche und akademische Leistungen. Beresford selbst arbeitet als Zahnarzthelferin und engagiert sich ehrenamtlich für zahnärztliche Versorgung in benachteiligten Gemeinschaften.

© Lauren Cremer, FabUK / SWNS

Ihr humanitäres Engagement erstreckt sich bis nach Uganda, wo sie als Freiwillige für die Wohltätigkeitsorganisation Dentaid arbeitete und mehr als 1.300 Patienten betreute. Heute praktiziert sie in einer Privatklinik und setzt sich für Mundgesundheit und Röntgenuntersuchungen ein.