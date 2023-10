Kind verliert Stofftier: Jetzt fahndet die Polizei

Die Beamten vermuten, dass das flauschige Katzenkätzchen unbeabsichtigt zurückgelassen wurde.

Die Polizei, bekannt als Hüter der Sicherheit, findet sich diesmal in einer ungewöhnlichen Situation wieder. Statt eines Kriminalfalls steht ein verschwundenes Kuscheltier im Mittelpunkt der Ermittlungen.

Plüschtier verloren

In Konstanz am Bodensee hat die Polizei alle Hände voll zu tun, um ein verlorenes Plüschtier aufzuspüren. Die besorgte Mutter eines vierjährigen Jungen wandte sich in ihrer Verzweiflung an die Polizei, um ihrem Sohn zu helfen. Die Familie aus Unterfranken verbrachte einige Tage am Bodensee, und das geliebte Plüschkätzchen des Jungen war stets sein treuer Begleiter.

Als die Familie einen Spielplatz in der Nähe des Konstanzer Stadtgartens besuchte, verschwand das Kuscheltier plötzlich. Die Beamten vermuten, dass das flauschige Katzenkätzchen unbeabsichtigt zurückgelassen wurde.

Normalerweise wäre dies ein Fall für das örtliche Fundbüro. Doch die Polizei hat aus Mitleid mit dem traurigen Vierjährigen beschlossen, alles in ihrer Macht Stehende zu tun, um das geliebte Plüschtier wiederzufinden.

"Unsere Aufgabe ist es, die Bürger zu schützen und ihnen in Notsituationen beizustehen", erklärt Polizeisprecherin Lisa Müller. "Wenn das bedeutet, ein verlorenes Kuscheltier zu finden, dann werden wir das mit Hingabe tun." Aktuell konnte das Plüschtier noch nicht gefunden werden.