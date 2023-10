Papst steht Segnung von gleichgeschlechtlichen Paaren offen gegenüber

'Wir können keine Richter sein, die nur leugnen, ablehnen und ausgrenzen'

Papst Franziskus hat angedeutet, dass er offen dafür wäre, dass die katholische Kirche gleichgeschlechtliche Paare segnet. Er sagte einer Gruppe von Kardinälen, die ihn um Klarheit in dieser Frage baten, dass jede Bitte um eine Segnung mit "pastoraler Nächstenliebe" behandelt werden sollte.

Will sie aber nicht anerkennen

Er fügte jedoch hinzu, dass die Kirche gleichgeschlechtliche Beziehungen nach wie vor als "objektiv sündhaft" betrachte und die gleichgeschlechtliche Ehe nicht anerkennen werde. In der katholischen Kirche ist ein Segen ein Gebet oder eine Bitte, die in der Regel von einem Geistlichen vorgetragen wird und in der darum gebeten wird, dass Gott die zu segnende Person oder die zu segnenden Personen wohlwollend betrachtet.

In einer Reihe von Ländern haben Bischöfe begonnen, Priestern die Segnung gleichgeschlechtlicher Paare zu gestatten, aber die Position der kirchlichen Behörden blieb unklar.