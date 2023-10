Mutter köpfte Sohn (5) und aß seinen Kopf

Bei dem grausamen Mord nahm die Muter den toten Körper ihres Sohnes und schob Teile des Fleisches in kochendes Wasser, das sie vor dem Verzehr auf dem Herd stehen ließ.

Hanaa Mohammed Hassan schlachtete ihren Sohn brutal ab, bevor sie seinen Kopf schmorte und aß, um ihn "für immer bei sich zu haben", bevor sie den Rest seines Körpers in Stücke schnitt. Die Mutter , die ihren fünfjährigen Sohn enthauptet hat, sagt in einem erschütternden Geständnis, dass sie "ihren Jungen für immer bei sich" haben wollte.

Unfassbarer Fall

Hanaa Mohamed Hassan, 29, hackte ihren Sohn mit einer Machete zu Tode und aß anschließend seinen Kopf. Hassan wurde inzwischen von einem ägyptischen Gericht für unzurechnungsfähig erklärt.

Die Richter des Strafgerichts von Zagazig erklärten sie für nicht verhandlungsfähig im Fall des grausamen Mordes an ihrem Sohn Youssef. Das Urteil wurde am 30. September gefällt, und Hassan wurde in eine psychiatrische Anstalt eingewiesen.

An Grausamkeit kaum zu überbieten

Hassan soll ihren Sohn im Zustand des Wahnsinns" getötet haben. Die Polizei erinnert sich an die entsetzlichen Worte der Mutter, nachdem sie den Jungen abgeschlachtet und seinen Kopf in einem Eintopf gekocht hatte. Angeblich gestand sie, einen Teil des Kopfes ihres Sohnes gegessen zu haben, um ihn "für immer bei sich zu haben".

Bei dem grausamen Mord nahm Hassan den toten Körper ihres Sohnes und schob Teile des Fleisches in kochendes Wasser, das sie vor dem Verzehr auf dem Herd stehen ließ. Die Staatsanwaltschaft hatte argumentiert, der Mord sei begangen worden, um einen Sorgerechtsstreit zu vermeiden.