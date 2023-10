Champions League-Team reiste knapp vor Anpfiff ab

Bayern rettet Sieg gegen Kopenhagen - Real setzt sich in Napoli durch Die Bayern verhindern am 2. Spieltag der Champions League in Kopenhagen eine Blamage und gewinnen spät mit 2:1. Real Madrid erkämpft sich im Kracher bei Napoli drei Punkte (3:2). Manchester United kann trotz Hojlund-Show gegen Galatasaray nicht gewinnen.