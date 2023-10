Ski-Hammer: Zwei Abfahrten in Kitzbühel

Das Hahnenkamm-Wochenende von 19.-21. Jänner 2024 wird das absolute Highlight der kommenden Weltcup-Saison. Nachdem Kitzbühel auf den neuen Team-Bewerb pfeift (oe24 berichtete), gibt's jetzt zwei Abfahrten auf der Streif!

Was für ein cleverer Schachzug der Hahnenkamm-Organisatoren! Wie oe24 in Erfahrung brachte, waren die Hahnenkamm-Organisatoren unter Chef Michael Huber bei der FIS-Herbsttagung gegen neuen den neuen Team-Kombibewerb (dessen Weltcup-Premiere für Kitzbühel vorgesehen war). Hintergrund: Die Aussicht auf eine zweite Abfahrt. Die tauchte gestern im immer noch inoffiziellen FIS-Kalender auf. Am 19. Jänner, am Tag vor der klassischen Hahnenkamm-Abfahrt, steigt ein zweites Downhill-Rennen auf der Streif. Am Sonntag (21. Jänner 2024) folgt wie geplant der Slalom.

ÖSV-Herrenchef Pfeifer: "Kitzbühel wird Mega-Highlight"

ÖSV-Herrenchef Marko Pfeifer freut sich, dass seine Abfahrts-Truppe um Streif-Vorjahrssieger Vincent Kriechmayr eine weitere Chance bekommt, am wichtigsten Weltcup-Wochenende der Saison zuzuschlagen: "Zweimal Kitzbühel, das ist natürlich mega, wir sind superhappy." In einer Saison ohne WM und Olympia wird das Hahnenkamm-Wochenende auch für Pfeifer "zum absoluten Highlight." Außerdem freut sich der Cheftrainer, dass es nach den abgesagten Traditions-Events in Lake Louise (Abfahrt und Super-G Ende November) "einen Ausgleich für die Speedspezialisten gibt." So wird's auch Anfang März in Chamonix eine zweite Abfahrt geben.

Allrounder Schwarz muss Abstriche machen

Weniger lustig wird die Aufstockung des Abfahrts-Kalenders für Allrounder Marco Schwarz, der nach dem gelungenen Speed-Debüt in der vergangenen Saison erstmals auf den Gesamtweltcup losgehen will. Wie der Kärntner letzte Woche bekannt gab, will er bis Weihnachten alle Rennen bestreiten und dann entscheiden, ob er sein Mega-Programm weiter durchzieht. Pfeifer: "Bei zwei zusätzlichen Abfahrten ist das so gut wie unmöglich."