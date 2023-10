1. Trailer zu 'Messi Meets America'

Der nächste Meilenstein in der Karriere von Lionel Messi: Der argentinische Weltmeister wird jetzt nämlich Serien-Star. Die Doku "Messi meets America" wird ab 11. Oktober auf Apple TV+ ausgestrahlt.

Nach über zwanzig unvergesslichen und rekordverdächtigen Spitzenjahren zwischen Barcelona, Paris Saint-Germain und dem Triumph der Weltmeisterschaft 2022 in Katar traf "GOAT" Messi eine bahnbrechende Entscheidung und wechselte zum Beckham-Klub Inter Miami in die amerikanische Fußball-Major-League (MLS).

Nun gewährt Apple TV+ in der sechsteiligen Doku-Serie "Messi meets America" (ab 11. Oktober) den Fans einen exklusiven Blick hinter die Kulissen:

Apple zeigt alle Messi-Spiele

Angefangen bei den Auftritten in ausverkauften Stadien in ganz Amerika, über sein unglaubliches Last-Minute-Siegtor in seinem allerersten Spiel, bis hin zu Momenten, die der Weltmeister mit seinen neuen Miami-Teamkollegen teilt. Die Serie zeigt zudem auch die ersten Schritte des siebenfachen Weltfußballers in den USA, die bemerkenswerte Transformation von Inter Miami und vor allem die Auswirkungen, die der 36-Jährige derzeit auf die MLS ausübt - Denn "Messi Mania" hat in den 'Vereinigten Staaten zugeschlagen.

Apple zeigt aber nicht nur die Messi-Doku sondern ist mit der MLS im vergangenen Jahr auch eine 10-jährige Kooperation eingegangen. Die sieht vor, dass auch sämtliche Major-League-Spiele exklusiv in der Apple TV-App zu sehen sind.