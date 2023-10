Star-Moderatorin musste ohne BH ins Kinderfernsehen

Aufregung in der TV-Branche. Eine Moderatorin enthüllte, dass sie ohne BH vor die Kameras treten musste.

Holly Willoughby, eine 42-jährige r britische TV-Moderation, erlebte letztens einen Schockmoment vor der Kamera. Bekannt für ihre charmante Präsenz auf dem Bildschirm, begann ihre Laufbahn mit Kinder- und Unterhaltungssendungen. Doch eine schockierende Enthüllung in der "Mail on Sunday" lässt nun die Gemüter erhitzen.

Kollegen errinern sich

Ein enger Vertrauter von Willoughby, der damals beim selben Sender arbeitete, gewährte seltene Einblicke in ihre Anfangszeit. Er erzählte, wie er sie einst ohne BH vor der Kamera sah und sich darüber wunderte. Er betonte, dass es damals seine erste Begegnung mit Holly war und er sich verwundert an einen Regisseur wandte, um zu erfahren, wer sie sei und warum sie in dieser Weise gekleidet war. Seine Sorge galt insbesondere dem Umstand, dass sie für Kinderfernsehen verantwortlich war: "Ich sagte, sie muss einen BH anziehen, immerhin sei sie im Kinderfernsehen."

Später, als er Holly persönlich kennenlernte, fragte er sie direkt, warum sie zu dieser Zeit ohne BH vor der Kamera erschien. Holly Willoughby soll ihm dann gestanden haben, dass dies von ihr erwartet wurde, um die Einschaltquoten zu steigern. Denn ihre Sendungen richteten sich nicht nur an Kinder, sondern auch an ein erwachsenes Publikum.