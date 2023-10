Toys 'R' Us kehrt mit Flagship-Stores zurück

Trotzdem stehen die neuen Toys 'R' Us-Stores vor der Konkurrenz von Online-Giganten wie Amazon und Einzelhandelsriesen wie Walmart und Target.

Nach sechs Jahren seit ihrem Konkurs plant die Muttergesellschaft WHP Global ein Comeback. Ab dem nächsten Jahr sollen bis zu 24 Flagship-Stores von Toys "R" Us in den USA eröffnet werden.

Erster Store soll im November eröffnen

Zusätzlich zu den neuen Geschäften plant Toys "R" Us, Läden in Flughäfen und auf Kreuzfahrtschiffen in Zusammenarbeit mit der Go! Retail Group zu eröffnen. Der erste Flughafenladen wird im November im internationalen Flughafen Dallas-Fort Worth eröffnet.

Yehuda Shmidman, CEO von WHP Global, betonte, dass Toys "R" Us eine bemerkenswerte Expansion im Land, in der Luft und auf See erlebt und die Marke weiterhin stark ist.

Neue Läden sollen Geschäft beleben

Obwohl die genauen Standorte der Flagship-Stores noch nicht bekannt sind, zeigt dieses Comeback den unerschütterlichen Glauben an die Marke. Toys "R" Us hatte bereits 2021 einen 20.000 Quadratmeter großen Flagship-Store in New Jersey eröffnet und 452 Miniläden in Macy's-Filialen in den USA.

Diese Wiederbelebung erfolgt jedoch zu einer Zeit, in der stationäre Geschäfte mit den Herausforderungen des Online-Handels und den Auswirkungen der COVID-19-Pandemie zu kämpfen haben. Doch die Nostalgie könnte eine Rolle dabei spielen, die Flagship-Stores zu einem Erfolg zu machen, besonders für Eltern, die in ihrer Kindheit selbst Toys "R" Us erlebt haben.

Lars Perner, Assistenzprofessor für Marketing an der USC Marshall School of Business, äußerte Bedenken über die Strategie angesichts des Trends zur Schließung stationärer Geschäfte. Er glaubt, dass die Erschließung des Reisemarktes erfolgreich sein könnte, da Urlauber tendenziell mehr Geld ausgeben.

Trotzdem stehen die neuen Toys "R" Us-Stores vor der Konkurrenz von Online-Giganten wie Amazon und Einzelhandelsriesen wie Walmart und Target. Perner merkt an, dass diese großen Konkurrenten oft Tiefstpreise bieten.