Bub (13) schlägt Kidnapper mit Steinschleuder in die Flucht

Ein 13-jähriger Junge aus Michigan wurde als Held gefeiert, nachdem er seine 8-jährige Schwester mit einer Steinschleuder vor einem Entführer gerettet hatte.

Das Mädchen war am Mittwoch in ihrem Garten in Alpena Township auf Pilzsuche, als ein 17-jähriger Junge aus dem Wald hinter dem Haus ihrer Familie auftauchte. Nachdem er aus dem Wald in der Nähe des Hauses im Norden Michigans aufgetaucht war, packte der Verdächtige das Mädchen und hielt ihr den Mund zu, damit sie nicht schreien konnte.

Bub wird zum Held

Dann versuchte er, sie in den Wald und vom Haus ihrer Familie wegzuziehen, wie WOOD TV, ein NBC-Sender aus Grand Rapids, berichtet. Der ältere Bruder des Mädchens sah den fremden Teenager von seinem Schlafzimmerfenster aus auf sich zukommen, und als er erkannte, dass er versuchte, sie zu entführen, schritt er sofort zur Tat.

Der geistesgegenwärtige Teenager nahm seine Steinschleuder und begann, auf den Verdächtigen zu schießen, wobei er ihn in Kopf und Brust traf. Ein anderes Familienmitglied der Geschwister sah den jugendlichen Verdächtigen weglaufen und alarmierte die Polizei über die versuchte Entführung, berichtete MLive. Die Polizei erwischte später den 17-jährigen Verdächtigen, der sich an einer nahe gelegenen Tankstelle versteckt hielt, nachdem er von dem 13-Jährigen mit seiner Steinschleuder verletzt worden war.

Die Beamten gaben bekannt, dass der Verdächtige als Erwachsener wegen versuchter Entführung/Kinderverführung, versuchter schwerer Körperverletzung und Körperverletzung angeklagt wurde.