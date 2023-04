ChatGPT verteidigt Studentin nach Strafe: mit Erfolg

Eine britische Studentin ließ sich nach einer zu Unrecht erhaltenen Parkstrafe eine Rechtfertigung schreiben. -Und das von niemandem geringeren als der künstlichen Intelligenz ChatGPT! Tatsächlich war der künstlich geschriebene Brief erfolgreich, die Strafe wurde zurückgezogen.

Die künstliche Intelligenz ChatGPT gilt seit längerem als wild umstritten.

Eine englische Studentin allerdings nutzte das Potenzial der Plattform zu ihren Gunsten und konnte sich dadurch eine ganze Menge Geld sparen.

Alles begann mit einer Parkstrafe

Aber alles auf Anfang.

Alles begann mit einer Parkstrafe in der Höhe von umgerechnet 68 Euro, welche die Studentin erhalten hatte. Unfair, findet die 22-Jährige! Denn eigentlich stand nur ein Hinterrad auf einer ausgewaschenen Bodenmarkierung, welche das Parkverbot anzeigt.

Außerdem hätte sie dort nur geparkt, weil die Straßenbauarbeiten die Parkmöglichkeiten vor ihrem Haus blockiert hatten.

Aber wie kann man das dem Amt erklären?

Gerade, wenn man noch wenig Erfahrung mit dem Schreiben amtlicher Briefe hat, kann eine Rechtfertigung ganz schön schwierig sein.

Die Studentin meint selber, sie wäre vermutlich gar nicht in der Lage gewesen, ihre Argumente schriftlich so auszudrücken, um die Stadt um Nachsicht zu bitten.

So versuchte sie es mit der künstlichen Intelligenz. In ChatGPT schilderte sie die Details des Vorfalls und ihre Erklärung. Die Plattform wiederum verfasste tatsächlich einen professionellen Text, welchen sie genauso an die Stadtgemeinde schickte.

Mit Erfolg, denn tatsächlich erließ diese ihre Strafe!

Nun ja, künstliche Intelligenz hat also doch auch so ihre Vor- und Nachteile.