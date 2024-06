"Dämlicher Affe!" - Wut-Pensionist weist Zechpreller in die Schranken

In einem beherzten Einsatz stellte ein Kunde in Paderborn einen Mann zur Rede, der einen Tankstellenmitarbeiter massiv beleidigte und die Bezahlung verweigerte.

Ein Zeuge, der ebenfalls in der Schlange stand und die Sprache des Mannes verstand, griff ein. Als selbst Einwanderer der ersten Generation (Maghreb) verurteilte er den aggressiven Mann scharf und maßregelte den schimpfenden Mann.

„Wegen A****l***ern wie dir sind wir alle schlecht angesehen“, so der Kunde. „Und jetzt entschuldigst du dich“. Nach einem kurzen Wortgefecht entschuldigte sich der zuvor pöbelnde Mann bei dem Tankstellenmitarbeiter. Anschließend verließ er die Tankstelle.

Die Gastarbeiter der Ersten Generation haben von den neuen Gästen auch die Schnauze voll und zeigen wie man erfolgreich integriert.#Mannheimistüberall #anschlag#Mannheim #restle#münchen pic.twitter.com/FGbkQ0EBFW — Faktinator (@faktinator) June 3, 2024

Solidarität im Netz

Das Video des Vorfalls löste in den sozialen Medien eine Welle der Solidarität mit dem couragierten Kunden aus. „Es geht nichts über eine klare Ansage!“, so der Tenor in den Kommentaren. Gerade nach dem tödlichen Messerangriff in Mannheim am vergangenen Freitag ist die Debatte über Einwanderung in Deutschland erneut entbrannt.