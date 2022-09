Katzen sprechen leider nicht unsere Sprache, dennoch lässt sich anhand ihrer Körpersprache oft erkennen, wie es ihnen geht. Gerade für Menschen, die gerade erst Katzen-Eltern geworden sind, kann es am Anfang schwierig sein, die Gesten richtig zu deuten. 9 Anzeichen, dass sich eine Katze wohlfühlt:

Schnurren

Katzen schnurren, wenn sie sich wohlfühlen - zumindest in den allermeisten Fällen. Denn auch bei Stress oder Krankheit schnurren die Katzen, um sich selbst zu beruhigen, oder im Körper einen Heilprozess auszulösen. Wenn die Katze aber ruhig und entspannt daliegt und anfängt zu schnurren, wenn man sie zum Streicheln anfängt, kann man sich fast sicher sein, dass sie den Moment gerade genießt.

Kopfstoß

Wenn eine Katze jemanden mit dem Kopf anrempelt, sich damit an dessen Händen oder Füßen reibt, dann will sie damit signalisieren, dass dieser Mensch zu ihr gehört. Sie fühlen sich gerade wohl und wollen damit ihren Freund markieren.

Gurren

Wenn eine Katze gurrt wie eine Taube, will sie damit meist ihr Wohlbefinden zum Ausdruck bringen. Es heißt, dass sie sich gerade geborgen und sicher fühlt.

Kneten

Kleine Baby-Kätzchen treten gerne gegen die Zitzen ihrer Mutter, um mehr Milch aus diesen heraus zu bekommen. Im Erwachsenenalter kneten Katzen dann gerne mit der gleichen Technik an den Oberschenkeln oder Bäuchen ihrer Besitzer. Sie zeigen damit, dass sie sich gerade Pudelwohl fühlen.

Spielfreude

Nur eine Katze, die sich sicher fühlt, ist auch eine verspielte Katze. Bälle, Plüschtiere, Schuhe, oder was sonst alles so am Boden liegt, wird zum Spielobjekt für die Katzen, aber nur wenn sie sich gerade geborgen fühlt.

Kuschelbedürfnis

Menschen, mit denen die vierbeinigen Haustiere eine besonders enge Beziehung pflegen, werden häufig aufgesucht um gekuschelt und gestreichelt zu werden. Die Katzen suchen dabei förmlich den Körperkontakt und wollen im Mittelpunkt der Dinge stehen. Ein eindeutiges Zeichen, dass sich die Katze dabei wohlfühlt.

Katzenklo und Sauberkeit

Verfehlt eine Katze mehrmals ihren Gang auf das Katzenklo, kann das ein Zeichen dafür sein, dass irgendetwas nicht stimmt - sowohl körperlich als auch seelisch. Wenn sie jedoch gerade Wohlbehagen sind, dann putzen sie ihr Fell regelmäßig und gehen auch sorgfältig aufs dafür vorgesehen Katzen-WC.

Schlafposition

Nachdem Katzen sehr viel schlafen, dürfte es nicht schwerfallen, eine Beobachtung zu dessen Schlafposition zu machen. Falls sie entspannt und locker wirkt, kann man davon ausgehen, dass der Vierbeiner zufrieden und entspannt ist. Vor allem, wenn der Bauch frei nach oben zeigt, fühlen sie sich am sichersten, da dieser am verletzlichsten ist.

Essverhalten

Wenn eine Katze die Mahlzeit verweigert, dann liegt das entweder an der wählerischen Natur der Haustiere oder aber am Wohlbefinden. Natürlich kann auch eine Krankheit für die Appetitlosigkeit sorgen, ebenfalls möglich ist aber auch, dass sie sich gerade unwohl fühlt.