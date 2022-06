Drama in Londoner Krankenhaus

Nach einer Fehlgeburt wartete die Mutter vergeblich auf eine Behandlung und muss die sterblichen Überreste ihres Babys wieder mit nachhause nehmen.

Für ein Paar aus London wurde ein Alptraum war: Die Mutter erlitt eine Fehlgeburt und konnte vergeblich auf eine Behandlung warten. Dieser Fall zeigt den überstrapazierten britischen Gesundheitsdienst in seinem wahren Licht, denn stundenlang wartete das Paar aus London in der Notaufnahme - vergebens. Nicht einmal die sterblichen Überreste ihres Babys wurden ihnen abgenommen, woraufhin ihnen keine andere Wahl blieb, als sie in einer Box aus Kunststoff im Kühlschrank zu lagern. "Es war grotesk" beschrieb die Engländerin das Erlebte.

Weckruf für den englischen Gesundheitsdienst

Das Krankenhaus in London will nun diese Ereignisse aufarbeiten und spricht dem Paar Mitgefühl aus. Mit langen Wartelisten für planbare Behandlungen und Operationen sowie Unterfinanzierung hat das britische Gesundheitssystem schon lange zu kämpfen. Nun soll eine Taskforce die Bedingungen verbessern und außerdem sollen 1.200 neue Hebammen ausgebildet werden.