Damit erhalten die rund 120.000 Mitarbeiter die Möglichkeit, die Trauerfeier gemeinsam mit dem Rest der Engländer zu verfolgen.

In einer Erklärung in den sozialen Medien hieß es: "Zu Ehren Ihrer Majestät Königin Elizabeth II. und um allen McDonald's-Mitarbeitern die Möglichkeit zu geben, ihr Beileid zu bekunden, bleiben unsere Restaurants in ganz Großbritannien am Montag, dem 19. September, von Mitternacht bis 17 Uhr geschlossen.

Das bedeutet, dass keine der 1.270 Filialen im Vereinigten Königreich vor 17 Uhr geöffnet sein wird. Die Entscheidung, den größten Teil des Montags geschlossen zu halten, hat keine Auswirkungen auf die Angestellten der Restaurants, die für ihre geplanten Arbeitsstunden bezahlt werden.

Einige Unternehmen haben bereits beschlossen, zu schließen, darunter Supermärkte und beliebte Geschäfte, und es wird erwartet, dass viele weitere diesem Beispiel folgen werden.

