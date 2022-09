Nach einer langjährigen, supererfolgreichen Modelkarriere weiß Heidi Klum, wie sie ihren Body formt und schlank bleibt. Dafür setzt sie bereits seit Jahren auf ein bestimmtes Ernährungskonzept – und das wirkt offenbar bestens.

Mit 49 Jahren ist Heidi Klum augenscheinlich schlanker als zu ihren berühmten „Victoria’s Secret“-Zeiten. Das lässt sich gerade bei ihren neuesten Instagram-Posts genauso bestaunen wie bei ihren Auftritten im TV und auf roten Teppichen im Rahmen von„America’s Got Talent“.

Da stellt sich doch die Frage, welcher Diät Heidi Klum das zu verdanken hat? Tatsächlich lautet die Antwort: keiner! Denn auch wenn die Powerfrau hin und wieder mithilfe einer Kur ein paar extra Pfunde verlieren möchte, verfolgt sie im Alltag eigentlich keine Diät im klassischen Sinne. Stattdessen hält sie sich an ein paar simple Regeln, die ihr helfen, sich ganz bewusst und ausgewogen zu ernähren.

Heidi Klum setzt auf Intervallfasten

Wie viele Stars hat offenbar auch Heidi Klum schon vor Jahren das Intervallfasten für sich entdeckt. In einem Interview mit „Entertainment Tonight“ aus dem Jahr 2018 verriet sie, dass sie am Abend ab einer bestimmten Uhrzeit nichts mehr esse. „Meine letzte Mahlzeit nehme ich um 18 Uhr zu mir, zusammen mit meinen Kindern“, erzählte die vierfache Mutter. „Ich denke, wenn man früher isst am Tag, ist noch Zeit da für die Verdauung und das ist gut für den Körper.“

Intervallfasten, auch als intermittierendes Fasten bezeichnet, hat in den letzten Jahren stark an Beliebtheit gewonnen. Dabei kann man zwischen verschiedenen Formen wählen. Zum einen gibt es die 5:2-Variante. Bei ihr darf man an fünf Tagen in der Woche wie gewohnt essen, ohne Kalorien zu zählen. An zwei Tagen wird die Nahrungszufuhr bei Frauen auf 500 bis 800, bei Männern auf 600 bis 850 Kalorien reduziert.

Daneben gibt es die 16:8-Methode, bei der man in einem Zeitfenster von acht Stunden essen darf (in der Regel sollten es zwei Mahlzeiten sein), gefolgt von 16 Stunden fasten. Wie anhand ihres Zitats zu entnehmen ist, scheint auch Heidi Klum auf die 16:8-Intervallfasten-Methode zu setzen.