Im Rathaus von Dublin wurde der diesjährige Gewinner der "World Steak Challenge 2022" gekürt. Insgesamt 60 Juroren - darunter auch diverse Chefköche - bewerteten die Steaks und ernannten einen Gesamtsieger.

Das beste Steak der Welt stammt aus Japan von einem 30 Monate alten "Wagyu-Rind" der Firma "Starzan Co." Das Fleisch dieser besonderen Kühe ist deshalb so zart, weil die Rinder in einem warmen Klima mit ausreichend Wasser in der Region Kagoshima auf der Insel Kyūshū aufwachsen.

Zudem wurden auch Medaillen verliehen für die besten Filet-, Sirloin- und Rib-Eye-Steaks. In letzterem konnte sich ebenfalls ein Wagyu-Steak durchsetzen, welches von einer 32 Monate alten, reinrassigen Kuh des Rindfleischherstellers Jack's Creek aus Australien stammt. Bestes Filetsteak wurde eine Kreuzung von polnischen Holstein- und Black-Angus-Rindern vom italienischen Züchter MFC Carni. Als bestes Sirloin-Steak zeichnete die 60-köpfige Jury ein aus Nordirland stammendes Dexter-Steak der Firma Linden Foods.

Mit 54 Auszeichnungen räumte Irland die meisten Auszeichnungen ab, gefolgt von England (36) und Finnland (28). Österreich erhielt mit den Firmen "OSI Europe Foodworks & Alpenrind" und der "Rudolf Großfurtner GmbH" insgesamt 5 Medaillen.