Das ist der dreckigste Ort in einem Flugzeug

Eine Flugbegleiterin enthüllt schmutzigsten Teil eines Flugzeugs. In ihren Augen ist er sogar noch schlimmer als die Flugtoilette.

Eine Flugbegleiterin hat ein Video auf TikTok gepostet, in dem sie erklärt, warum man seine Sachen niemals in die Sitztasche stecken sollte, denn diese wird nach Meinung der Flugbegleiterin so gut wie nie gereinigt. Die Frau erklärte in dem Video, dass die Toilette nicht der dreckigste Ort in einem Flieger sei.

Sie erklärte: "Wussten Sie, dass die Taschen auf der Rückseite des Sitzes die schmutzigste Oberfläche im Flugzeug sind? Sie sind schmutziger als die Toiletten, sie sind schmutziger als die Sitzpolster und sie sind schmutziger als die Tische. Ich sage Ihnen auch, warum. Weil sie nie gereinigt werden".

Sie fügte hinzu: "Wenn sich nicht gerade jemand erbricht oder etwas Klebriges darin ist, werden sie nicht gereinigt. Alles, was die Reinigungskräfte tun, ist, hineinzugehen und den Müll herauszubringen."

"So haben sich all diese Keime angesammelt, und diese Oberflächen werden nicht regelmäßig gereinigt, während die Toiletten regelmäßig abgewischt und desinfiziert werden.

In den Kommentaren zeigten sich die Menschen verblüfft über diese Information. Eine Person schrieb: "Das ist wirklich wahr! Ich habe einmal gesehen, wie ein Elternteil eine benutzte Windel in die Rücksitztasche gelegt hat".