× Das ist die giftigste Pflanze der Welt

Die gefährlichste Pflanze der Welt ist ein wahrer Albtraum für alle, die sich mit ihr anlegen!

Der Gympie-Gympie, auch bekannt als australischer Brennnesselbaum, ist ein Strauch, der in den Regenwaldgebieten Australiens zu finden ist. Doch Vorsicht ist geboten, denn dieser unscheinbare Zeitgenosse ist eine wahre Plage.

Im Alnwick Garden in England gibt es einen eigenen Giftgarten mit rund 100 toxischen, berauschenden und betäubenden Pflanzen. Doch der Gympie-Gympie ist eine Klasse für sich. Die Pflanze wurde erst kürzlich für die Ausstellung freigegeben, nachdem ein Mann sie in seinem eigenen Garten angebaut hatte. Wegen ihrer gefährlichen Natur entschied er sich schnell, sie wieder loszuwerden.

John Knox, der Chef-Guide im Giftgarten, schwärmt: "Es ist so selten und aufregend, diese Pflanze nun präsentieren und Besucher darüber aufklären zu können. Die winzigen, spröden Haare - auch Trichome genannt - sind über die gesamte Pflanze mit Toxinen beladen. Berührt man sie, bleiben die Giftstoffe bis zu einem Jahr in der Haut und setzen bei Berührung mit Wasser oder Temperaturänderungen ihren gefährlichen Cocktail frei."

© Alnwick Garden ×

So gefährlich ist der Gympie

Selbst eine winzige Berührung mit den haarartigen Nadeln der Pflanze verursacht ein brennendes Gefühl, das sich für die nächsten 20 bis 30 Minuten intensiviert und über Wochen oder sogar Monate hinweg anhalten kann. Da ist Vorsicht geboten!

Ursprünglich wurde der Gympie-Gympie im Jahr 1866 in Australien entdeckt und soll sogar den Tod eines Pferdes verursacht haben, nachdem es gestochen wurde. Der Name stammt aus der Sprache der indigenen Gubbi Gubbi im südöstlichen Queensland. Diese tückische Pflanze kann bis zu zehn Meter hoch wachsen, zeigt jedoch oft ihre prachtvollen Blüten schon in einer Höhe von etwa drei Metern.