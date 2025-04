Das sind die besten Aprilscherze von 2025

Von Dubai-Bohnen bis hin zu Spürhuhn: Manche Unternehmen lieferten am 1. April richtige Neuigkeiten.

In den letzten Jahren wurden Aprilscherze von Unternehmen eher seltener. Trotzdem gibt es noch immer Firmen, welche für einen Spaß zu haben sind.

Dubai-Leberkäse oder -Bohnen

Heinz und Spar sprangen auf den Essens-Hype von 2024. Statt Dubai-Schokolade bringt Heinz die Dubai-Bohnen auf den Markt und Spar den Dubai-Leberkäse. Bei Heinz wird jede einzelne Bohne mit Pistazie gefüllt sein.

Spar liefert laut ihrem Posting: "Unser brandneuer Dubai Style Leberkäs vereint feinsten orientalischen Geschmack mit der traditionellen Rezeptur – eine Kombination, die es so noch nie gab!"

Ritter Sport bricht mit Tradition

Ritter Sport kündigte eine revolutionäre Änderung an. Ihre Schokolade wird zum "längsten Quadrat der Welt" und bleibt dabei 100 Gramm schwer.

Figlmüller und DerMann arbeiten zusammen

Was passiert, wenn eine Traditionsbäckerei und die Wiener Schnitzel-Institution zusammenkommen? Sie kreieren eine Neuheit: die "Schnitzel-Schnecke". Dabei wird eine Zimt-Schnecke paniert und goldbraun gebacken. Am Schluss wird die Cholesterin-Bombe mit Staubzucker verfeinert. Ob es demnächst die "Schnitzel-Schnecke" zu kaufen gibt, bleibt offen.

Waterdrop bringt den blauen Wunderwürfel

Waterdrop ist bekannt für Würfel. Die Würfel werden in Wasser aufgelöst und verleihen diesem Geschmack. Ihre Ankündigung für den 1. April heißt "Viagua". "Viagua" soll dabei nicht als ein durchschnittlicher Durstlöscher dienen, sondern die "Microenergy" der Konsumenten "in Wallung" bringen. Der blaue Würfel sorgt für "Höchstleistung im Gym, im Alltag oder…in anderen Momenten". "Viagua" basiert auf einer "explosiven Mischung aus Auberginenextrakt, verführerischer Passionsfrucht und einem Hauch Pfirsich, so reif, dass er fast zensiert werden müsste" und sei mit dem "brandneuen Vitamin P" verfeinert worden. Verkauft werden die blauen Wunder-Würfel im Pack aus zwölf Portionen je 69 Milliliter.

Merz zum ESC?

Der CDU-Chef denkt an einen Karrierewechsel nach. Auf dem offiziellen CDU-Instagram-Account kündigte er sein neues Ziel an. Merz nimmt mit Stefan Raab beim Eurovision Song Contest 2025 in Basel teil. Den Song haben sie auch schon. Sie wollen mit seinem "legendären Wahlkampf-Hit" "Rambo Zambo (Was is Bubatz)" Deutschland zum Sieg führen. Was das Geschwister-Duo Abor und Tynna darüber denkt, ist noch unbekannt.

Spürhuhn statt Spürhund

Die Polizei in Thüringen präsentierte ihre neue "Mitarbeiterin". Das "Drogenspürhuhn" Henrietta soll der Polizei bei der Drogenfahndung helfen und Dealern das Fürchten lehren.

Wie auf den Fotos zu sehen ist, war die neue Kollegin schon fleißig.