Das verdienen Maskottchen in der NBA

Die nordamerikanische Profi-Basketball-Liga NBA ist bekannt für extravagante Halbzeiteinlagen und haufenweise Entertainment rundum dem eigentlichen Spiel. Besonderer Kostenpunkt des Ganzen dürften wohl die Maskottchen der Mannschaften darstellen, welche oftmals unfassbare Summen kassieren.

Besonders kostspielig ist das Maskottchen der Denver Nuggets mit dem Spitznamen "Rocky the Mountain Lion". Dieser soll stolze 625.000 Dollar pro Saison verdienen. Damit ist er nicht nur alleiniger Spitzenreiter unter seinesgleichen, sondern verdient auch fast so viel wie manche Spieler der Liga. Der Mindestlohn der Profi-Basketballer liegt bei 925.258 Dollar, wodurch das bestbezahlte Maskottchen der NBA "nur" 300.000 Dollar weniger verdient, als die schlechtbezahltesten Spieler.

Unterhaltung um jeden Preis

Im Durchschnitt erhalten die Maskottchen weit weniger. 60.000 Dollar verdienen die Entertainer im Mittel im Jahr und damit gut zehn mal weniger als "Rocky the Mountain Lion", welcher extra viel Unterhaltung bietet und auch in der Halbzeit die Zuseher amüsieren soll. Bei anderen Teams der NBA werden für die Halbzeitpausen extra Künstler gebucht, weshalb das beim Maskottchen gesparte Geld, wieder anderweitig ins Entertainment gesteckt wird.

"Harry the Hawk" von den Atlanta Hawks liegt mit unglaublichen 600.000 Dollar pro Saison am zweiten Platz. 400.000 Dollar bekommt "Benny the Bull" (Chicago Bulls) und mit 200.000 Dollar wird sich "Go the Gorilla" (Phoenix Suns) wohl auch nicht beschweren.