DAS wollen Frauen im Bett wirklich

Sowohl Frauen als auch Männer sind oft unsicher, ihre Wünsche und Fantasien im Bett auszusprechen. Oft entscheiden nur kleine Stellschrauben, ob der Sex in Ordnung oder großartig war.

Was Frauen im Bett wirklich wollen, ist für viele Männer oft ein Rätsel, welches nur schwer zu lösen ist. Eines ist klar, die Hektik ist ein absoluter Liebestöter. Gerade das langsam verführerische erhöht die Erregung enorm. Dies soll aber einen schnellen Quickie oder ein festes Zupacken nicht ausschließen. Gerade beim Thema Sex herrscht oftmals noch eine Doppelmoral. Legt ein Mann viele Frauen flach, gilt er schnell als wilder Hengst, Frauen hingegen werden schnell in eine Schlampen-Schublade gelegt.

Durch diese Stigmatisierung wird vonseiten der Frau oftmals nicht über bisherige sexuelle Erfahrungen gesprochen, auch Wünsche werden seltener geäußert. Es könnte den Mann ja überfordern. Doch was wollen Frauen nun wirklich. Hier der Überblick:

Dirty-Talk: Freche Worte können im Bett schon einmal antörnen. Doch auch hier gilt "nicht zu viel des guten". Manche Frauen reagieren bereits auf ein "bist du mein böses Mädchen" mit einem roten Kopf, andere werden da wohl erst warm. „Ich will dich jetzt so richtig schön durchvögeln – hast du Lust?“, ist bei den meisten Frauen wohl ebenfalls etwas über das Ziel hinausgeschossen. Aber einfach selbst der Herzdame ausprobieren, auf ein wenige dirty talk steht beinahe jede Frau.

Überraschungen: Das unvorhersehbare ist oftmals das Salz in der Suppe einer heißen Liebschaft. Sei es der spontane Besuch unter der Dusche oder das Hochheben auf die Arbeitsplatte beim Kochen. Alles, was von IHM überraschend kommt und IHR zeigt, dass er sich Gedanken macht, ist oftmals ein Katalysator für die Lust. Im Endeffekt sollte ER einfach ein paar Film-Moves kopieren.

Ausziehen: FRAU kommt nach einem langen Arbeitstag nach Hause und wirkt verspannt. Genau hier sollte ER zur Seite springen und die Dame entkleiden. Für viele Frauen gibt es kaum etwas Erotischeres, wie wenn er die Entkleidung übernimmt. Es geht hier nicht darum, ihr die Kleider vom Leib zu reißen, sondern sanft jeden Knopf zu öffnen, den Reißverschluss aufzuziehen und die Bluse über die Schultern zu streifen. Auf dieses Vorspiel stehen ALLE Frauen!

Hand geben: Für viele Männer ein oftmals schwieriges Thema, Händchen halten. Doch gerade Frauen gefällt es in der Öffentlichkeit an der Hand genommen zu werden. Kleiner Aufwand, mit oft großer Wirkung.

Auf die Knie: Auch Frauen stehen darauf, wenn ER auf die Knie. Also der Tipp an alle Männer. Wenn SIE auf dem Sofa, Sessel oder Bett liegt, einfach die Beine spreizen und ausgiebig lecken. Eure Geliebte wird auch den Gefallen sicher erwidern. Für die Damen ein Tipp: Beim Blowjob einen Polster unter die Knie legen, dadurch hält ihr länger durch und die Gelenke schmerzen weniger.

Fesseln: Ein häufiges Tabuthema in Beziehungen, doch viele Frauen wollen ein Tuch um die Augen gebunden bekommen oder leicht gefesselt werden. Dies sollte aber nur bei einem vertrauten Partner passieren. Für alle Männer: Wenn SIE den Wunsch äußert, einfach langsam an die Sache herangehen.

Fußarbeit: Dies ist nicht jederfraus Sache, doch einige Frauen stehen darauf, wenn ER sich um ihre Füße kümmert. Von leichten Massagen, sanften Streicheln bis hin zu "Toe sucking". Dies bedeutet, er leckt an ihren Zehen. Auch hier gilt: Zuerst mit dem jeweiligen Partner abklären, bevor zu peinlichen Momenten kommt.

Spielzeug: Sex-Spielzeug findet sich in vielen weiblichen Schubladen, doch auch der Mann kann hierzu etwas beitragen. Einfach der Herzdame einen Vibrator oder Pärchen-Dildos kaufen, welche dann gemeinsam ausprobiert werden können.

Vorbereitung: Gerade in vielen Beziehungen entsteht die Lust vieler Frauen durch die Spontanität. Also warum nicht einfach in der Mittagspause ein Zimmer für einen Quickie buchen? Oder ein Hotelzimmer fürs Wochenende, bei dem die Frau nicht weiß, wo es hingeht oder was passiert. Und an alle Männer: Bedenkt, Hotel-Sex ist immer noch der beste Sex.