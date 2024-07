× Deadpool-Hype: Microsoft enthüllt Po-Controller

Der Controller ist in Form von Deadpools wohlgeformtem Hintern gestaltet und sorgt bereits für großes Interesse unter den Fans. Ob der wohl gut in der Hand liegt?

It’s actually perfectly ergonomic



Introducing the Cheeky Controller designed by Deadpool.@Marvel Studios' Deadpool and Wolverine, in theaters July 26 pic.twitter.com/0Yp0HgleF4