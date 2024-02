Die berüchtigsten Serienkiller der Welt haben eines gemeinsam

Dank Serien wie "Making a Murderer" oder zuletzt "Dahmer", der Netflix-Serie über den gleichnamigen Serienkiller, erfreut sich True Crime großer Beliebtheit. Eine TikTokerin hat nun herausgefunden, das die bekanntesten Mörder der Welt eine Sache verbindet.

Gibt es bestimmte Vorzeichen, ob jemand zum Killer wird? Diese Frage beschäftigt seit langer Zeit Kriminologen, Psychologen und nicht zuletzt Fans von True-Crime-Serien. Um das Genre, das sich mit echten Kriminalfällen befasst und diese in Hollywood-Manier aufbereitet, hat sich in den letzten Jahren dank zahlreichen TV-Shows, Filmen und Podcasts ein wahrer Hype entwickelt.

Die TikTokerin @whydontyoubitchaboutit will jetzt herausgefunden haben, dass die berüchtigsten Serienkiller der Geschichte eine Sache verbindet: sie haben alle dieselben vier Sternzeichen. In einem Video erläutert sie ihre These und ging damit viral: Mehr als 6,5 Millionen Views hat der Clip bereits verzeichnet und wurde dabei über 75.000 Mal geteilt.

Und das sollen die mörderischen Sternzeichen sein:

Platz 4: Schütze

Ted Bundy

George Chapman

Alton Coleman

Timothy Krajcir

Platz 3: Fische

John Wayne Gacy

Leslie Bailey

Charles Cullen

Donald Henry Gaskins

Randy Steven Kraft

Richard Ramirez

Platz 2: Zwilling

Jeffrey Dahmer

Mary Bell

David Berkowitz

Kenneth Bianchi

Richard Chase

András Pándy

Danny Rolling

Arthur Shawcross

Platz 1: Jungfrau

Ed Gein

Richard Biegenwald

Terry Blair

Dean Carter

Andrew Cunanan

Albert DeSalvo

Henry Lee Lucas

Paul Bernardo

Gerald Stano

Marybeth Tinning

Das zeigt die FBI-Statistik

Bei den Sternzeichen der Killer handelt es sich übrigens nicht bloß um eine krude TikTok-Theorie. Bereits vor einigen Jahren hat das FBI eine Statistik veröffentlicht, welche Sternzeichen am ehesten einen Mord begehen. Diese weichen von jenen der TikTokerin jedoch etwas ab: