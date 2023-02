Die 'Malediven Europas': Diese italienische Insel ist einen Urlaub wert

Ein wenig bekanntes italienisches Reiseziel, das als die "Malediven Europas" bekannt ist, kann für rund 30€ am Tag gebucht werden. Der Strand ist nahezu wie aus einem Bilderbuch.

Die Maldive del Salento Pescoluse in der Nähe von Palombara, Italien, ist ein unbekanntes, aber ein umso schöneres Reiseziel. Besonders für diejenigen, die nicht tausende Euro für den jährlichen Urlaub ausgeben möchten.

Der idyllische Anblick des Strandes entschädigt für die Anreise. Auch Schnorcheln und Tauchen ist am Strand möglich. Der Strand hat Tausende von Bewertungen auf TripAdvisor erhalten, einer schreibt: "Dieser Strand ist einfach wunderschön!", Obwohl es Mitte Juli war, war er nicht so überfüllt wie andere Strände, an denen wir waren. Das Wasser ist klar und schön und der Sand schön weiß," so ein User.

Ein anderer sagte: "Der Strand geht kilometerweit. Perfektion pur. Jede Menge Lidos mit gut erzogenen Leuten. Obwohl viel los ist, ist es ordentlich. Sauberer Sand, kristallklares Wasser. Erstaunlicher Tag an einem perfekten Strand."

Auch die Preise sind im Vergleich zu anderen Destinationen günstig. Ein Zimmer kostet am Tag um die 30€, Verpflegung exklusive und die Billig-Airline Ryanair fliegt den nahe gelegenen Flughafen Brindisi an.