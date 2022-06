Schluss mit Tierparks

Corky der Killerwal ist der wahrscheinlich am längsten in Gefangenschaft gehaltene Wal.

Corky wurde 1969 ihrem natürlichen Lebensraum entrissen, aber gelangte erst 1987 in den SeaWorld Park in San Diego. Das Tier wird auf etwa 52 Jahre geschätzt. In freier Wildbahn erreichen die majestätischen Säugetiere aber ein Alter von 80 bis 90 Jahren.

Schreckliche Haltungsbedingungen

PETA protestiert seit Jahren dafür, dass Corky in ein Reservat entlassen wird, doch der Bertreiber des Wasserparks sträubt sich. Der unglückliche Orca hat den Großteil seines Lebens in einem Becken verbracht, das nicht einmal die Größe eines olympischen Swimming Pools hat und in dem er endlose Kreise schwimmt. Zudem beschuldigen Tierschutzorganisationen SeaWorld die Wale zu misshandeln.

Traurig und einsam

Alle sieben von Corkys Kälbchen verstarben in der Gefangenschaft, auf einem Auge ist sie zum Teil erblindet, ihre Zähne sind abgenutzt und ihre Nieren drohen zu versagen. Ein trauriges Beispiel für die Grausamkeit und Selbstsucht des Menschen, der nur die eigene Bereicherung im Blick hat.