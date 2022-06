Diese Airline bietet jetzt Schlafkabinen an

Gerade bei Langstreckenflügen kann das Sitzen in den engen Reihen äußerst unangenehm werden. Eine Airline will dem nun entgegensteuern.

Ab 2024 können sich Passagiere entspannt zurücklehnen, wenn sie einen Langstreckenflug bestreiten. Air New Zealand bietet nämlich ab 2024 Schlafkabinen im Flieger an. Wie news.com.au berichtet, hat Air New Zealand das Design seiner neuen Dreamliner, die in nur zwei Jahren auf den Markt kommen sollen, überarbeitet.

Die Passagiere können nun unabhängig von ihrer Kabinenklasse den "besten Schlaf im Himmel" genießen. Die Business Premier Luxe Sitze bieten viel Platz und Privatsphäre, während Reisende in der Economy Class mit dem Skynest die weltweit ersten Schlafkabinen für Fluggäste außerhalb der Business Class genießen können.

© Air New Zealand ×

Leanne Geraghty, Chief Customer und Sales Officer, erklärte: "Skynest ist eine Idee, die aus der Überlegung heraus entstanden ist, wie wir eine Liegeoption für Economy- und Premium-Economy-Reisende anbieten können, und es wird eine echte Neuerung sein, die den Economy-Reisenden mehr Flexibilität bietet.

Die Passagiere können sich während eines Teils der langen Flüge in einer von sechs Kabinen hinlegen. Die Kabinen verfügen über ein vollwertiges Kissen, Laken und Decken für Komfort sowie über Ohrstöpsel. Außerdem gibt es ein separates Leselicht, eine Lüftungsöffnung für Frischluft und USB-Anschlüsse zum Aufladen.

Die Kosten für das Skynest wurden noch nicht bekannt gegeben.