Diese Brücke kollabiert schon bei der Eröffnung

Es war ein wohl peinlicher Moment für alle am Bau beteiligten Personen: Eine Brücke stürzte bei Einweihung durch Regierungsvertreter ein.

Während der offiziellen Eröffnungsfeier in der Demokratischen Republik Kongo (DRC) ist eine kleine Fußgängerbrücke eingestürzt, was in den sozialen Medien für Aufregung sorgte. Die Fußgängerbrücke sollte den Menschen helfen, während der Regenzeit einen Fluss zu überqueren, da die alte Behelfsbrücke bei Überschwemmungen oft unter Wasser stand.

© CEN ×

Am Ende der Brücke wurde ein rotes Band über die Schienen gespannt, das einer der Beamten mit einer Schere durchschneiden sollte. Während sie oben auf der Brücke standen, versammelte sich unten eine andere Gruppe, um der Zeremonie beizuwohnen. Als das Band durchgeschnitten wurde, gab der Steg dem Druck nach, stürzte ein und zerbrach in zwei Teile, als die Menschen darauf standen.

© CEN

Ein Twitter-User nannte Afrika als den Kontinent des "Betrugs und der Veruntreuung". Er schrieb: "Willkommen in Afrika! Die Heimat von massiver Plünderung, Betrug, Unterschlagung und Unterdrückung!