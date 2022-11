Emojis sind vielfältig, können ohne Worte ganze Geschichten erzählen und geben unseren Nachrichten den richtigen Unterton, damit sie auch sinngemäß verstanden werden. Dennoch gibt es einige Emojis, welche eigentlich etwas ganz anderes darstellen sollen, als man denkt.

Viele Smileys und Emojis werden tagtäglich verwendet, in einem Zusammenhang, welchen der ursprüngliche Ersteller so gar nicht auf dem Schirm hatte. Hier finden Sie die eigentliche Bedeutung von einigen digitalen Gesichtern und Gesten.

High Five oder Beten

© emojipedia

Das Emoji mit den zwei Händen, welche aussehen als gäben sie sich gerade ein "High Five", wird auch oftmals so verwendet. Dennoch stammt dieses Emoji aus Japan und soll daher auch ein Symbol der Dankbarkeit darstellen. Insbesondere in westlichen Ländern wird dieses Zeichen auch gerne für das Beten verwendet.

Freche Dame

© emojipedia

Die Frau, welche offiziell geschlechtsneutral sein soll, dennoch aber häufig als weibliche Person dargestellt wird, die ihre Hand seitlich hebt, wird häufig verwendet, um Frechheit oder Gleichgültigkeit auszudrücken. Oftmals soll es auch das Zurückwerfen von Haaren andeuten. Dabei soll es eigentlich Service verkörpern, wobei die gehobene Hand, die eines Kellners, welcher ein unsichtbares Tablet trägt, nachahmen soll.

Schnaufend und aufgebracht

© emojipedia

Wenn man zornig oder aufgebracht ist, verwendet man oft den Smiley mit grimmigem Blick, welcher so erzürnt ist, dass ihm sogar der Dampf aus der Nase bläst. Ursprünglich jedoch sollte dieses Emoji etwas ganz anderes bedeuten, was auch sein Name verrät. Das "Triumphierend schauende Gesicht" sollte eigentlich Stolz und Arroganz ausdrücken. In den früheren Versionen des Smileys ist dies noch etwas besser zu erkennen.

© emojipedia

Erkältetes oder trauriges Gesicht

© emojipedia

Diesen Smiley verwenden viele Menschen, wenn sie ausdrücken wollen, dass sie erkältet oder traurig sind. Das hängende Gesicht und ein Tropfen von Flüssigkeit unter der Nase deuten auch darauf hin. Allerdings sollte es eigentlich Müdigkeit symbolisieren. In Japan, wo dieses Emoji herkommt, werden in Manga-Comics und Anime-Serien gerne solche nasalen Auswürfe verwendet, um eine schläfrige Person darzustellen.

Erschrockene Katze

© emojipedia

Die Katze mit ihren zwei Pfoten im Gesicht und aufgerissenem Mund soll gar nicht Erschrockenheit darstellen, sondern ebenfalls Müdigkeit. In den Smiley-Versionen von Facebook und Samsung lässt sich dies noch eher erahnen.

Schockiertes Gesicht

© emojipedia

Weit aufgerissene Augen und hochgezogene Augenbrauen vermitteln Entrüstung. Dennoch soll es eigentlich eher mehr Scham und Verlegenheit andeuten, was durch die leicht roten Backen vielleicht noch zu erkennen ist.

Müde oder entschuldigend

© emojipedia

Das Emoji, welches häufig in Gebrauch dafür ist, Müdigkeit oder eine Entschuldigung anzudeuten, stellt eigentlich eine Verbeugung dar. Um eine müde Person handelt es sich also nicht und, ob man eine Entschuldigung mittels einer Verbeugung vortragen möchte, ist wohl Geschmackssache.