Diese F1-Strecke wird im neuen Call of Duty als Map verfügbar sein

MItte Oktober soll der neue Ableger der Call of Duty Spieleserie, Modern Warfare 2, erscheinen. Als Map ist auch eine legendäre F1-Strecke spielbar.

Die Map des Marina Bay Circuits in Singapur wird im neuen Call of Duty Teil enthalten sein. Genauer gesagt soll die Rennstrecke als Multiplayer Map genutzt werden können. Im realen Leben wird die Rennstrecke jährlich von den F1-Stars genutzt, seit 2020 fand Pandemiebedingt jedoch kein GP statt, heuer soll es wieder das Comeback geben.

Die Entwickler posteten:" Außerdem haben wir einen Fly-Through von Marina Bay Grand Prix enthüllt, wo die Kämpfe auf einer städtischen Rennstrecke stattfinden, eine der 6v6-Multiplayer-Karten, die für die Beta bestätigt wurden."

Die User waren ob der neuen Map mehr als nur begeistert: "Sieht so aus, als würde ich wieder COD spielen". Ein anderer kommentierte: "Oh oh oh, damit haben sie mich erwischt." Eine dritte Person schrieb: "NEHMT MEIN GANZES GELD."

Call of Duty: Modern Warfare II wird am 28. Oktober weltweit veröffentlicht. Laut der Call of Duty-Website wird Ghost, der ursprünglich in der Version von 2009 auftauchte, in das Spiel zurückkehren, in dem es um ein lateinamerikanisches Drogenkartell geht.