Neue Betrugsmasche auf WhatsApp

Die neue Betrugsmasche kann dafür sorgen, dass Sie den Zugriff auf Ihr Konto verlieren und dieses mit all Ihren Daten in die Hände von Fremden gelangt.

Eigentlich klingt die Masche ziemlich simpel: Betrüger verleiten ihre Opfer dazu eine bestimmte Handynummer zu wählen. Aber Achtung! Dieser Nummer ist ein Sondercode vorangestellt, der zukünftige Anrufe an die Nummer des Betrügers weiterleitet. So zum Beispiel auch der Bestätigungsanruf von Whatsapp bei der Verifizierung eines neuen Gerätes. Auf diese Weise kann der ursprüngliche Nutzer aus seinem Profil geworfen werden und der Betrüger erhält freien Zugang zu all seinen Daten.

Achtung vor diesem Code

Mit dieser Masche können Betrüger Bekannte des Opfers um Geld bitten oder im schlimmsten Fall überzeugen die Nummer selbst zu wählen und so den Betrügern direkt in die Hände zu spielen. So kann die Betrugsmasche immer weiter fortgesetzt werden und für die Opfer des Betrugs ist es kaum mehr möglich, ihren Account zurückzubekommen.

So können Sie sich schützen: Der in Deutschland verwendete Code, um die Anrufe umzuleiten, würde **21* lauten. Überprüfen Sie daher fremde Nummern vor dem Anruf auf den vorangestellten Code.