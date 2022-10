Diese Hündin sollte man nicht alleine lassen

Die Besitzerin dieser Hündin wird sie wohl nicht mehr so schnell alleine lassen. Nachdem sie kurz eine Wasserflasche kaufen gegangen war, kam sie zurück zu einer bösen, aber lustigen Überraschung.

Rhonda Meeks hielt kurz mit ihrem Auto an, um in einem Geschäft eine Kleinigkeit zu kaufen. Keine zwei Minuten später kommt sie zurück und sieht ihre Hündin "Lily", wie sie unschuldig nach vorne starrt, um keinen Verdacht zu erregen. Der Vierbeiner traute sich ihr nicht einmal in die Augen zu sehen, so wie sie es sonst immer macht.

Wenig später entdeckte das Frauchen auch, weshalb ihre "Lily" diese Schauspieleinlage vollzog. Die Zunge der Hündin war komplett blau, dieselbe Farbe, die ihr halbgefrorenes Trinkeis hatte. Dieses war nun nicht mehr voll, sondern fast leer. Anstatt böse zu sein, fing die Hundehalterin an zu lachen.