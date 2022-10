Diese Lacher sind nichts für schwache Nerven

Hier bleibt kein Auge trocken. Bei einer französischen Talkshow wurden die skurrilsten Lacher gezeigt.

Dass Talkshows auch Momente zum Fremdschämen verursachen können, ist hinlänglich bekannt. In einer französischen Talkshow wurden Personen eingeladen, welche durch ungewöhnliche Lacher auffallen.

Nach einem offensichtlichen Witz brechen die Talk-Gäste in heftiges Gelächter aus, darunter sind so ziemlich alle Tierarten der Welt zu hören. Ob lustig oder doch eher beängstigend, hören Sie sich die Lacher hier einfach selbst an.