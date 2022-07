Diese Promi-Dame macht ein Nickerchen im Bikini

Ein Schläfchen im Schatten kann bei den aktuellen Temperaturen zur schweißtreibenden Angelegenheit werden. Dieser Star lässt sich aber nicht beirren und zeigt sich im Bikini.

Und zwar handelt es sich hierbei um niemand geringeren als Leni Klum, die Tochter von Model-Superstar Heidi Klum. Die 18-Jährige posiert mit einem Hut auf dem Kopf genüsslich in einem Korbsessel. Auf Instagram teilte die junge Frau das Foto und brachte so ihre Follower noch mehr ins Schwitzen. Mit der Bildunterschrift "zzz" lies Klum erahnen, dass sie sich eine Auszeit in der Sonne gönnt.

Auch dürfte sich Leni Klum von ihrem Schulalltag erholen. Die 18-Jährige hatte erst vor wenigen Tagen ein Foto von ihrem Schulabschluss geteilt. Nun tauschte Klum den Absolventenhut mit einem Sonnenhut aus.

Der Post suggeriert, dass Klum sich nun eine Auszeit gönne und nichts hören wolle. Die Follower zeigten jedoch ihren Gefallen an den Schnappschüssen der Promi-Tochter. ""Ich bin eifersüchtig, nicht so hübsch auszusehen wie sie", "Traumhaft", "Engel", "Wunderschön", so die Kommentare unter dem Posting. 2022 war für Klum ein erfolgreiches Jahr. Im Juni zierte sie das Cover der "Glamour" Auch bei der von Mutter Heidi geleiteten Model-Casting-Show "Germanys next topmodel" war Leni immer wieder zu sehen.