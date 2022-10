DIESE Schauspieler werden nicht der neue James Bond

Daniel Craig hat als James Bond ausgedient. Wer der neue Geheimagent werden soll, steht noch nicht fest. Eine Liste wer es nicht werden soll gibt es bereits.

Geht es nach dem James-Bond-Produzenten Michael G. Wilson, soll der neue Geheimagent in seinen Dreißigern sein. Damit sind einige große Namen nicht auf der Liste, welche als Craig Nachfolger gehandelt wurden. Spiderman Tom Holland (26) fällt damit genauso aus wie Venom Tom Hardy (45) und Action-Star Idris Elba (50).

Laut Deadline erläuterte Wilson die Gründe für die Wahl eines Schauspielers im besten Alter. "Denken Sie daran, dass Bond bereits ein Veteran ist, er hat schon einige Erfahrung", sagte er. "Er ist eine Person, die sozusagen alle Kriege mitgemacht hat. Er war wahrscheinlich beim SAS oder so etwas, er ist nicht irgendein Junge, den man von der Highschool holt und der einfach loslegt - deshalb funktioniert es mit einem über 30-Jährigen."

No Time to Die" war Craigs letzter Auftritt als James Bond. Immer wieder wird Henry Cavill und Richard Madden in die Favoritenrolle für den nächsten Bond-Darsteller gerückt.