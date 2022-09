Diese Sessel sind von Gräbern inspiriert

Der britische Designer Chairbox hat den Bürostuhl "The Last Shift Office Chair" entworfen, einen Stuhl, dessen Design von Särgen inspiriert ist.

Inspiriert wurde der Künstler im Zimmer eines Freundes, als er mit den Beinen auf der Couch auf dem Boden lag.

"Ich dachte, wenn ich in dieser Pose sterbe, müssen sie mich vielleicht so begraben. Es wäre so unpraktisch, mich in einen Sarg zu legen. In diesem Fall bräuchten sie wahrscheinlich einen speziellen Sarg. Ich erzählte meinem Freund davon, und wir lachten, aber nach ein paar Wochen kehrte ich zu dieser Idee zurück und beschäftigte mich etwas eingehender mit ihr. Später erstellte ich ein 3D-Modell in einer CAD-Software, renderte es und stellte es online", so Chairbox.

© Chairbox ×

Ein Reddit-Nutzer glaubte, dass der sargförmige Bürostuhl ein Zitat aus Rene Magrittes Gemälde "Der Balkon" aus dem Jahr 1950 sei, in dem der Künstler vier Särge auf einem Balkon malte, von denen einer ein Stuhlsarg war. Chairbox sagte jedoch, dass er das Gemälde vorher nicht kannte und dass er seine Zeichnung als reine Reflexion seines Zustands und in Anbetracht einer kürzlich durchgeführten Studie anfertigte, die darauf hinwies, dass sechs bis acht Stunden tägliches Sitzen am Schreibtisch die Sterblichkeit erhöhen kann.