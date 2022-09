Auf sozialen Medien ging in den letzten Tagen ein lustiges Video viral. Es zeigt einen Mann auf einem Flughafen, der mit ganzer Kraft versucht, seinen Koffer in die Testbox zu zwingen, um einem Aufpreis für zu großes Gepäck zu entgehen.

Das Prinzip der Testbox ist einfach: Passt der Koffer hinein, gilt er als Handgepäck, wenn nicht, muss ein Aufpreis gezahlt werden. Der Mann in dem Video will einfach nicht akzeptieren, dass sein Koffer zu groß ist. Mehrere Minuten lang versucht er, das Gepäckstück in die Box zu stopfen, während ein Mitarbeiter des Flughafens ihn immer wieder darauf hinweist, dass dies sich nicht ausgehen wird.

Schließlich – geschafft! Der Koffer passt in die Box. Der Fluggast erhält von dem Mitarbeiter einen Daumen hoch. Doch nun zeigt sich ein anderes Problem auf, denn als der Mann versucht seinen Koffer aus der Testbox zu nehmen, muss er feststellen, dass dieser nun feststeckt.