Dieser Mann geht mit einem Kamel Burger essen

Ein Tierpfleger und sein Kamel wurden am 4. Oktober in Las Vegas dabei gefilmt, wie sie zu Fuß durch einen Fastfood-Drive-Through gingen.

Nach Angaben handelt es sich bei dem Kamel um eine 12-jährige Fergie, die "Pommes frites liebt". Das Video beginnt bereits skurril, als ein Mann mit dem Kamel in der Warteschlange des Fast-Food Restaurants steht. Die Angestellten scheinen ob des "außergewöhnlichen Gasts" begeistert.

Der Besitzer gab die Bestellung normal ab und bekam an der Ausgabe des Drive-Trough Fensters sein Essen überreicht. Nicht aber, ohne noch einmal alle Blicke auf sich und seinen Begleiter zu ziehen. An diese Bestellung werden sich die Angestellten des Fast Food Lokals in Las Vegas wohl länger erinnern.