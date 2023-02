Dieser Mann hat zwei Herzen und beide Chromosomensätze

Ein Mann, der eine Herztransplantation überlebt hat, hat nun zwei Herzen in seinem Körper, nachdem Mediziner ein kleineres, weibliches Herz an sein altes Herz angeschlossen haben.

Als Ergebnis hat der Patient nun beide Chromosomensätze, was die Ärzte fasziniert. Suresh, 45, hatte im Mai 2017 an Herzversagen gelitten, konnte sich aber aufgrund seines hohen Lungendrucks keiner herkömmlichen Einzeltransplantation unterziehen. Stattdessen beschlossen die Ärzte, ihm ein kleineres Frauenherz in die Brusthöhle zu transplantieren - und es mit seinem alten Herz zu verbinden.

Jetzt hat Suresh zwei Herzen, die im Tandem in seinem Brustkorb schlagen. Nach der erfolgreichen Operation im Kovai Medical Centre and Hospital in Coimbatore, Indien, gaben die Mediziner zu, dass der Eingriff "hart und anspruchsvoll" gewesen sei.

© SWNS

Dr. Prasanth Vaijyanath sagte: "Es war schicksalhaft, dass der Patient das Herz von einer weiblichen Spenderin erhielt, da es perfekt in den Hohlraum passte, da es kleiner war. Die Operation war auch genetisch faszinierend, weil der Mann nun nicht nur das XY-Chromosom hat, das alle Männer haben, sondern auch ein Herz mit XX-Chromosom. Es gibt fünf Verbindungen zwischen den beiden Herzen. Zwei Verbindungen sind für die Aufnahme des reinen Blutes bestimmt, drei für die Aufnahme des unreinen Blutes und drei für die Ableitung des unreinen Blutes."

Sureshs eigenes Herz hat nur noch eine zehnprozentige Funktion und sitzt neben dem neuen, das den Großteil der Arbeit erledigt.Das gesunde Spenderherz arbeitet im Tandem mit dem kranken, so dass die beiden die Stoffwechselaktivitäten erfolgreich gemeinsam durchführen können, so Dr. Vajyanath.