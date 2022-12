Dieser Mann spielt im Meer Klavier

Der YouTuber Joe Jenkins ist dafür bekannt, dass er an ungewöhnlichen Orten Klavier spielt, z. B. auf einem Boot, vor dem Buckingham Palace und sogar in einem Heißluftballon.

Ein YouTuber aus dem britischen Bristol hat das Lied "Under the Sea" aus der Zeichentrickserie "Die kleine Meerjungfrau" nun auf einem Klavier gespielt, und zwar dort, wo man es am wenigsten vermuten würde - unter dem Meer!

Joe Jenkins ist dafür bekannt, dass er das Saiteninstrument an ungewöhnlichen Orten spielt, z. B. auf einem Boot, vor dem Buckingham Palace und sogar in einem Heißluftballon. Sein neuestes Abenteuer besteht darin, ein gelbes Klavier unter Wasser zu spielen, und zwar in voller Taucherausrüstung, einschließlich eines Atemgeräts.

Als ich dein Video "River Flows In You" zum ersten Mal gesehen habe, habe ich gehofft, dass du es eines Tages unter Wasser spielen würdest... gut gemacht", kommentierte ein Instagram-Nutzer. "Bitte spiel den SpongeBob-Song", sagte ein anderer.