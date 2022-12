Dieses Begräbnis-Outfit sorgt für Aufregung im Netz

Eine Modemarke wird in der Luft zerrissen, nachdem sie für ein freizügiges schwarzes Kleid geworben und es als "perfekt" für eine Beerdigung bezeichnet hat.

Die kleine britische Bekleidungsmarke Edgy Little Pieces postete eine Reihe von TikTok-Videos, in denen eine Frau das neue Kleidungsstück vorführt. In einem der Videos sagt die Frau: "Hallo, meine Damen, wir haben so viele Anfragen für Beerdigungskleider bekommen, und wir haben dieses Teil erst heute bekommen."

In einem anderen Video ist die Frau mit demselben kleinen Schwarzen zu sehen und erklärt den Zuschauern sarkastisch, dass sie das Kleid vorne an den Schnürsenkeln zubinden können, wenn sie einen konservativeren Look bevorzugen. Sie erzählt den Zuschauern: "Also habe ich es einfach hochgebunden, damit es super bescheiden ist, aber man kann es auch für die After-Party lockerer machen, und es ist super vielseitig."

Viele Zuschauer kritisierten das Kleid als zu unpassend. Ein Nutzer schrieb: "Ist das wirklich wahr? So ein Outfit trägt man nicht zu einer Beerdigung, ja, ich weiß, dass manche Leute rosa oder Ausgeh-Outfits tragen wollen, aber das ist zu viel für eine Beerdigung...einfach falsch."

Ein anderer kommentierte: "Bist du verrückt? Als Bestattungsunternehmer würdest du verurteilt werden. Wie kannst du es wagen, auf einer Beerdigung so gekleidet zu sein."