Das Influencer-Ehepaar, Abbie und Josh Herbert, erntet gerade einiges an Spott im Internet für die Wahl der Namen ihrer Kinder.

Nachdem das Ehepaar, Abbie und Josh Herbert, den Namen ihrer einjährigen Tochter "Poot" (auf Deutsch: furzen) verrieten, erhielten sie von den Sozialen Medien bereits einiges an Gegenwind. Nun setzen sie aber noch einen drauf und verkündeten, wie sie ihr zweite Kind, welches Abbie bereits austrägt, nennen wollen.

Via TikTok gaben sie bekannt, ihren - noch ungeborenen - Sohn "Tooty" nennen zu wollen, ein englisches Wort, welches dafür verwendet wird, um einen leisen Furz zu beschreiben. Die eingetragenen Namen der Kinder seien zwar andere, so heißt die Tochter offiziell "Poppy", dennoch werden sie von ihren Eltern so genannt. Das Ehepaar gab außerdem zu, auch von der eigenen Familie für die Namenswahl kritisiert worden zu sein. Internet-Nutzer denken vor allem an die Schulzeit der Kinder, welche nicht gerade einfach werden könnte.